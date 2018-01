La Catalunya Nord ven urnes de l'1-O

Segons recull el portal, les persones que les han comprat ho han fet pel seu valor simbòlic. L'entitat va rebre de manera anònima 300 urnes de les més de 3.000 que es calcula que es van deixar a la reserva i que no es van arribar a utilitzar per al referèndum.

Redacció | El Comitè de Solidaritat Catalana de la Catalunya Nord ha repartit aquest dijous dues-centes urnes de l'1-O en un acte al monestir de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent, segons recull el portal de notícies del 324. Les urnes han estat venudes per 50 euros cadascuna.

