El Tribunal Suprem manté Junqueras a la presó

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 12:45 h

La decisió es pren per unanimitat i els tres magistrats consideren que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè "no té la intenció d'abandonar" la via seguida fins ara

Redacció | El Tribunal Suprem ha decidit mantenir en presó provisional el vicepresident destituït i líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Els magistrats Miguel Colmenero (que és el ponent), Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han dictat una interlocutòria on, per unanimitat, argumenten que existeixen indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i apunta que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara".El Suprem, per tant, tomba el recurs d'apel·lació de la defensa i atén la petició de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per VOX) i deixa el vicepresident destituït entre reixes. Amb aquesta decisió, el Suprem tomba per segon cop la petició de la defensa de Junqueras de deixar-lo en llibertat.L'altra ocasió va ser el 4 de desembre, quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va optar per alliberar sis dels consellers i deixar a presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva.