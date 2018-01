El regifting: la manera de desfer-se dels regals no desitjats de Nadal

Última actualització Dissabte, 6 de gener de 2018 16:30 h

Un 49% dels consumidors ha venut un regal per internet

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



A.G | Has rebut algun regal que no t'agrada? No tens el tiquet de compra? O simplement no l'utilitzaràs? Doncs pots sumar-te a la nova tendència i vendre'l per internet a través de les plataformes de segona mà. Aquesta pràctica, coneguda com a regifting, no para de créixer, sobretot en aquestes dates. De fet, un 49% dels consumidors ha venut un regal nadalenc per internet, un 15% més que l'any passat, segons conclou l'estudi anual sobre Regals de Nadal de la plataforma digital Vibbo, coneguda abans com a segundamano.es.

Ses Majestats ja tenen els regals preparats per repartir-los entre els nens de Girona © Anna Camps Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Nadal, regals, regifting, revenda, vibbo, wallapop

Precisament, el 85% dels enquestats en aquest estudi estaria predisposat a vendre aquells regals "no desitjats". En aquest sentit, la directora de Màrqueting de Vibbo, Magalí Rey, assegura que "és perdible que continuïn augmenten les tendències com el regifting, especialment a Nadal, ja que representa l'alternativa més fàcil per aquells productes que no volem".







Perquè el revenen?

El regifting s'ha convertit en una pràctica bastant recorrent. Segons el mateix informe, 4 de cada 10 persones reben un regal que no els agrada o, simplement, no utilitzaran. De fet, aquest són els dos principals motius pel que els posen a la venda, asseguren.







Captura de pantalla de productes de la plataforma de segona mà / Wallapop



Els pitjors i millors regals

L'enquesta de Vibbo posa en relleu que regalar roba és el menys encertat. Gairebé un 60% dels enquestats admet que és amb el que més s'equivoquen els seus familiars i amics, seguit dels complements de moda, segons el 30%.





I si tinc el tiquet regal?

Tot i que el més habitual és canviar el regal a la botiga si es disposa de tiquet, el 16% reconeix que prefereix vendre’l per internet i guanyar els diners. Si no es té el tiquet, el 54% aposta per posar-lo a plataformes de segona mà. I només el 14% s’atreveix a demanar el tiquet al seu familiar per poder anar físicament a la botiga.



Botiga de roba situada al costat del Mercat del Pla de Lleida / ACN

Per contra, l'aposta segura són les videoconsoles, les entrades i els objectes de fotografia. Tanmateix, els fills i els cosins són els que més encerten els regals de Nadal, i els amics i els cunyats, els que menys.Botiga de roba situada al costat del Mercat del Pla de Lleida / ACN Precisament, només un 5% reconeix que ho fa pels diners. El Nadal passat, els consumidors es van embutxacar amb aquesta pràctica, 64 euros de mitjana. I el 12% assegura haver guanyat més de 100 euros, segons el mateix informe.Captura de pantalla de productes de la plataforma de segona mà / Wallapop Tanmateix, una de les plataformes on més es produeix el regifting és Wallapop . Un de cada quatre usuaris de l'aplicació de compravenda geolocalitzada reconeix fer servir aquesta pràctica. "Pots trobar grans oportunitats de productes sense estrenar a molt bon preu", indica la cap del departament de Màrqueting de Wallapop, Gemma Escribano. De fet, la companyia registra un 70% de productes nous durant aquestes dates.

Notícies relacionades