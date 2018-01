ERC recorrerà a institucions europees que Junqueras segueixi a la presó

"No entenem en cap cas la decisió que s'ha pres", ha apuntat. Per això, ha explicat que continuaran "batallant" davant del Tribunal Suprem però també ho portarà a instàncies europees per aconseguir que "quan abans millor, Junqueras pugui estar a casa seva amb els seus i fent política" pel país.



D'altra banda, Sabrià ha esperat que el que sí que es pugui fer efectiva és la petició de traslladar Junqueras a una presó catalana. Ha dit que això no satisfà les seves expectatives però sí permetria una millora "importantíssima" de cara a la seva família i a la "garantia" dels seus drets polítics.

El TS ha decidit aquest divendres mantenir en presó provisional el vicepresident destituït i líder d'ERC. Els magistrats Miguel Colmenero (que és el ponent), Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han dictat una interlocutòria on, per unanimitat, argumenten que existeixen indicis de delicte de rebel·lió, sedició i malversació i apunta que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara". La decisió arriba després de la vista que va tenir lloc aquest dijous al TS, en la que la defensa de Junqueras sol·licitava la llibertat i argumentava que el líder republicà aposta per la negociació política i les vies pacífiques, que el clima a Catalunya s'ha calmat i que s'ha de garantir el seu dret de participació política perquè ha estat escollit diputat.