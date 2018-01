Puigdemont creu que el Suprem ha convertit Junqueras en un ''ostatge''

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 16:00 h

Forcadell lamenta que "4 pares no podran ser amb els seus fills" el dia de Reis i Òmnium diu que "caldrà fer molta feina perquè la llibertat sigui possible"

ACN| El president en funcions, Carles Puigdemont, ha valorat la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir empresonat el vicepresident en funcions i líder d'ERC, Oriol Junqueras. En un missatge a Twitter des del seu exili a Brussel·les, el cap de files de JxCat ha afirmat que Junqueras és "retingut" a Estremera, així com els altres dirigents independentistes, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Ja no són presos polítics, són ostatges", ha asseverat. Així mateix, Puigdemont ha subratllat que "hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya", i ha constatat que els sobiranistes han apostat "sempre" per la via "pacífica" i el diàleg. "Les urnes han parlat tres vegades inequívocament", ha conclòs.

Els magistrats del Suprem Miguel Colmenero (que és el ponent), Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han dictat una interlocutòria on, per unanimitat, argumenten que existeixen indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i apunta que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara".