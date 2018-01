Saps quins principals empresaris catalans estan a favor de la independència?

Última actualització Dissabte, 6 de gener de 2018 19:00 h

Alguns dels noms dels principals empresaris catalans que s'han posicionat

Redacció |Els suports a la República catalana són transversals a la societat: de color polític, l'eix social i, també, segons les butxaques. I és que cada vegada més hi ha empresaris independentistes que perden la por a posicionar-se públicament. D'altres, sigui per purs interessos econòmics o per pressions fiscals, es veuen obligats a mostrar-s'hi en contra. Aquí us oferim alguns dels noms més destacats dels que estan a favor de la República.

Empresaris a favor de la independència

Del món farmacèutic, hi trobem la marca Grífols, presidida per Víctor Grífols que no ha amagat les seves conviccions catalanistes. Cotitza a l'IBEX-35 i no ha canviat la seva seu social de Catalunya. Del món de l'aliment hi trobem bastants noms destacats d'empresaris de supermercats o marques gastronòmiques presents arreu de l'Estat i Europa. Gallina Blanca, Avecrem, El Pavo, BioCentury, per exemple, propietat d'Artur Carulla, sobiranista desacomplexat. Com també ho és Mireia Tomás, presidenta del Consell Familiar d'Agrolimen. En aquest sector també hi tromeb Carles Sumarroca d'Agromillora o Joan Font dels supermercats Bon Preu. I no podem oblidar que Sol Daurella és independentista i presidenta de Coca-Cola European Partners.

Però també hi ha magnats de la comunicació, com Jaume Roures, proper a l'esquerra independentista, de l'àmbit de la construcció d'infraestructures i l'enginyeria com Comsa, on hi ha José Miarnau o fins i tot en el món del sector primari com Mat Investment Holding, dirigida per Pau Relat i que es dedica a la protecció de conreus, eficiència en reg i tractament i conducció d'aigua.

També hi ha empreses que han sorgit amb una clara vocació de fer República com Parlem, per tenir una empresa catalana dedicada a les comunicacions, de la mà d'Albert Castellón, que va aconseguir fer reflotar la cervesa catalana Mortiz donant-li un toc de catalanitat indiscutible. En aquesta mateixa línia hi trobem Petrolis Independents amb l'independentista Jordi Rosset al capdavant. Una empresa de distribució de carburants local i d'aquí.

Ja en tenim, fins i tot, de jubilats, com ho és en Josep Maria Mainat, que va posseir una de les productores més exitoses de televisió, Gestmusic, amb formats d'èxit explotats a tot el món. A les universitats, molts dels futurs empresaris de Catalunya, han seguit o assistit a classes de l'economista de reputació internacional Xavier Sala-i-Martín, que no té manies en defensar la independència al món. També ho va fer, fins i tot a Corea del Nord, Miquel Calçada, cofundador del Grup Flaix.

Pressions o conviccions?

Coneguts són els empresaris que han declarat estar en contra de la independència. Ara bé, la resposta que molta gent voldria saber és si els seus posicionaments unionistes es deuen a purs interessos econòmics, a pressions polítiques espanyoles o, simplement, per convicció política. En aquesta llista hi solen aparèixer noms com els de Javier Godó, el Conde de Godó i màxim responsable del Grupo Godó, José Luis Bonet de Freixenet, Juan José Brugera de Colonial, Isidre Fainé de Caixabank, Josep Oliu del Banc Sabadell, la família Lara, Grupo Planeta, Félix Revuelta de NatureHouse, Jorge Gallardo de la farmacèutica Almirall, el "popular" Alberto Palatchi de Pronovias o Jaime Malet de Telam Global Partners.

