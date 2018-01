Els fanalets independentistes de Vic arriben a la cavalcada de Badalona

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 18:00 h

L'ANC es desmarca de possibles crítiques recordant que, durant el mandat d'Albiol, l'arbre de Nadal era de color blau

Redacció| La cavalcada de reis del 2017 es recorda, sobretot, per la polèmica que van construir alguns unionistes al voltant de la crida de l'ANC a Vic (portava anys fent-la, però TV3 retransmetia aleshores des de la capital d'Osona) de portar fanalets amb estelades a la cavalcada. Enguany, l'ANC de Badalona ha repartit els mateixos fanalets per rebre els Reis d'Orient aquest vespre: un total de 300 de forma simbòlica, ja que la xifra no es suficient com perquè la seva presència al llarg del recorregut de les carrosses sigui notable.



Segons el seu portaveu de l'ANC a Badalona, Josep Hernández, la intenció de l'entitat era poder comptar amb els fanalets del llaç groc que enguany hi haurà en diverses cavalcades del país però "no s'ha arribat a temps". Amb tot, l'objectiu de l'acció és exactament el mateix: mostrar el rebuig al "cop d'estat" que segons l'entitat representa l'aplicació de l'article 155 i la solidaritat amb els presos polítics.



És per això que l'entitat s'ha unit també a la iniciativa de l'ANC i Òmnium del Bages (TV3 retransmet, aquest any, la cavalcada des de Manresa) a vestir de groc. De fet, l'ANC a Badalona ha repartit els fanalets des d'una parada instal·lada al cèntric carrer del Mar i ha aprofitat l'ocasió per oferir llaços grocs, bufandes grogues i rèpliques de les urnes de l'1 d'Octubre per tal de recollir diners per a la caixa de solidaritat amb els presos polítics.



S'avancen a les possibles crítiques

Hernández s'ha avançat a les possibles crítiques que puguin arribar a l'entitat pels que entenguin que l'acció pot significar polititzar un acte infantil. Recorda que durant el mandat de Xavier Garcia Albiol (PP) a Badalona, l'arbre de Nadal de la plaça de la Vila era de color blau. "Avui si poguessin el voldrien posar de color taronja", ha ironitzat en al·lusió al color corporatiu de Ciutadans.