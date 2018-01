No hi ha cap vot

Junqueras: "En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré. Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo."



L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha assegurat que la interlocutòria del Tribunal Suprem és en realitat una "sentència" que entra en el fons de l'assumpte i valora proves encara no discutides. En canvi, es mostra "decebut" perquè els magistrats no han parlat de "la llibertat d'una persona", que és el que pretenia el seu recurs. A més, considera que el tribunal "força i crea una realitat alternativa" on el vicepresident és vist com "una persona violenta o que insta a la violència".