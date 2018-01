La germana de Manuel Valls diu que ''tot el PP hauria d'estar entre reixes''

Última actualització Divendres, 5 de gener de 2018 19:15 h

Ha mostrat opinions molt dispars a les de l’exprimer ministre francès, que fa campanya per l'unionisme

Redacció| La disparitat d'opinions respecte al procés català entre l’exprimer ministre francès, Manuel Valls, i la seva germana, Giovanna Valls, ja fa temps que és pública a les xarxes socials; ja que mentre ell ha fet sempre campanya pel bloc unionista i s'ha mostrat partidari de mantenir l'statu quo, ella s'ha manifestat a favor del referèndum d'autodeterminació o l'alliberament dels presos polítics.



Ara, Giovanna Valls s'ha tornat a expressar via Twitter en uns termes que -probablement- no aprovaria el seu germà exposant que, com a regal de reis, vol "la llibertat dels presos polítics i que hi posin seny entre tots d'una vegada". Segons ha escrit, "el 'Gobierno de España' ens està enfonsant quan tot el PP hauria d'estar entre reixes".



En una altra publicació, també ha titllat de "vergonyós" la decisió del Tribunal Suprem de mantenir a la presó el vicepresident legítim Oriol Junqueras i ha carregat contra "aquesta Espanya corrupta".