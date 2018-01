La carta del bloqueig parlamentari per combatre l'empresonament i l'exili agafa força

Última actualització Dissabte, 6 de gener de 2018 05:00 h

El Suprem constata que l'Estat no té res a negociar

ANÀLISI - @JoanSole_ | No pel fet de no sorprendre deixa de ser inversemblant. Per unanimitat, per si podia quedar alguna mena de dubte, el Tribunal Suprem va decidir ahir descartar l'alliberament del vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras. No pel fet de no sorprendre deixa de ser inversemblant. Per unanimitat, per si podia quedar alguna mena de dubte, el Tribunal Suprem va decidir ahir descartar l'alliberament del vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Ni la crida al diàleg i la bilateralitat han canviat un sol mil·límetre la postura dels magistrats. El Suprem persisteix amb el seu argumentari de ficció: "És cert que no consta que hagi participat executant personalment actes violents concrets. Tampoc consta que donés ordres directe en aquest sentit. Però mitjançant la defensa pública de la independència unilateral (...) ha impulsat els partidaris d'aquesta posició a mobilitzar-se públicament ocupant espais públics, amb la finalitat de fer efectiva la declaració unilateral d'independència".

No s'aguanta per enlloc, i en converses informals amb fiscals hi ha qui t'admet que costarà d'aguantar aquest argument quan el cas arribi a Europa. Però és així, ho fan així, perquè ja han perdut Catalunya i només queda el càstig, la repressió i la humiliació fins a l'adéu definitiu.

Davant aquesta constant mostra d'impunitat, què pot fer l'independentisme? Jugar la seva carta més forta, la majoria absoluta parlamentària. Tots els plans de Junts per Catalunya, ERC i la CUP haurien de passar per la restitució del Govern legítim, no confondre amb només la restitució de la presidència. El Govern no serà Govern si Oriol Junqueras i Quim Forn, vicepresident i conseller d'Interior legítims, resten tancats a la presó. Si no hi ha una restitució total de l'executiu català, no hi haurà legislatura.

El temps corre en contra de Mariano Rajoy, ho apuntàvem ahir . I unes noves eleccions són el pitjor escenari per a l'unionisme, que ho va fiar tot a una mobilització massiva el 21 de desembre. Si no es pot restituir el Govern, la carta del bloqueig parlamentari per combatre l'empresonament i l'exili agafa força. Una nova cita electoral difícilment repetiria la mateixa alta participació, podria caure uns 2-5 punts que afectarien sobretot al bloc unionista.

El moviment republicà es manté ferm en cada convocatòria, la seva causa, la República catalana, la llibertat dels presos polítics i el retorn del president i el Govern a l'exili, ho val. Sense la restitució total del Govern, la possibilitat d'unes noves eleccions amb el debat dels pressupostos generals de l'Estat que contemplen més retallades propiciarà un escenari encara més complicat per Rajoy, Rivera, Sánchez i Iglesias.

