25 anys de la separació democràtica de la República Txeca i Eslovàquia, una solució al conflicte entre Espanya i la República Catalana

Última actualització Dissabte, 6 de gener de 2018 12:30 h

Em un acte a la capital eslovaca de Bratislava per a commemorar el vint-i-cincquè aniversari de la ruptura els seus dos primers ministres ho ha posat d’exemple per una solució política a l’estat espanyol

Robert Fico, primer ministra d’Eslovàquia, i Andrej Babis, de la República Txeca, han parlat conjuntament en una conferència de premsa a la capital eslovaca per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la ruptura, en aquells llunyà 2003. Els dos ho han posat d’exemple per solucionar un dels grans conflictes polítics existents a Europa, l’enfrontament entre Espanya i la República Catalana.

Els dos primers ministres han posat com exemple per a molts països que cerquen la separació, el procés no traumàtic de les dues repúbliques. L’1 de gener de 1993, Txecoslovàquia es va reparar desprès de la famosa revolució de Vellut encapçalada per Vàclav Havel que sempre va defensar que si el poble eslovac volia viure en un estat independent, ni ells txecs ni ell no li negarien el dret a fer-ho.Si fa 25 anys és va produir aquesta separació democràtica a Europa com no es pot produir ara en un cas molt més clarificat com és el català on el seu poble ho ha expressat democràticament. Europa té dret a saber que mitjançant la força i la repressió els líders polítics espanyols no poden impedir el dret a la lliure autodeterminació de la República Catalana.