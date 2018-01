JCV Santa Cristina d'Aro Santa Cristina d'Aro

6 de gener de 2018, 18.38 h

Vostè Sra. Cospedal (això de senyora no s'ho cregui, no ho és, però com que sóc ben educat li ho dic) i la seva soldadesca, només són valents amb la gent més feble, és a dir els desarmats i pacífics. En aquesta entrevista que va tenir, o en la celebració de la pasqua militar que han celebrat avui, perquè no els explicava a la concurrència que des del segle XIX no han guanyat més cap contesa bèl·lica? Quants estats americans van perdre durant aquell segle? Ja li ho dic jo, no rum... Llegir més