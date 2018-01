El Grup Zeta i Godó donen suport a un estat putrefacte

Última actualització Diumenge, 7 de gener de 2018 05:00 h

Intenten guanyar tergiversant la realitat el que han perdut a les urnes, avui mateix intenten fer-nos creure que existeix la justícia a Espanya i avalen la resolució d'empresonament de Junqueras

ANÀLISI - @JoanPuig | El Govern espanyol, amb el vistiplau de la majoria de partits polítics, intenta guanyar per la via de la repressió el que ha perdut a les urnes. Intenta alterar la composició parlamentària sorgida de la voluntat popular via una justícia dirigida políticament. Mediàticament es treballa intensament per normalitzar declaracions d'Ines Arrimadas dient que espera que la manca de diputats li obri la porta a formar govern. Mentrestant, partits suposadament democràtics com el PSC i els Comuns callen davant les possibles absències de diputats electes per culpa de la dictadura judicial. On tenen la cortesia parlamentària? S'aprofitaran de les absències per intentar obtenir poder polític no aconseguit via les urnes?

La Vanguardia i El Periódico insulten els independentistes dia a dia, el govern espanyol els té "comprats"

Parlen d'expresident fugit, exvicepresident i consellers a la presó, amaguen el joc brut de l'Estat contra l'economia catalana i la seva gent, avalen els arguments de la justícia política espanyola, desvirtuen la victòria electoral independentista i avalen sense complexes l'alteració del resultat electoral per la via judicial i acaben exigint rendició total als partits independentistes.

Els milions d'euros que reben el Grup Godó i Zeta i els digitals de l'odi contra Catalunya del govern espanyol via publicitat institucional i empreses del IBEX declarats "secret d'estat"

El Grup Godó i el Grupo Zeta sense aquestes ajudes secretes no sobreviurien

Principalment la capçalera del Grup Zeta, El Periódico, la deriva del qual sota la direcció d'Enric Hernández és més que simptomàtica, retallada de sous als periodistes, liquidació de periodistes que no acaten la deriva i veritables informacions falses per desprestigiar el món independentista. Amb un deute de quasi 100 milions d'euros, sense l'ajuda de l'Estat no podria seguir obert, a canvi una deriva total contra els independentistes. El Grup Godó té una situació millor, però sense l'ajuda de l'Estat no podria mantenir tot el seu poder mediàtic, sobretot els mitjans escrits i la televisió.

Malgrat la demanda informativa del mes de novembre La Vanguardia i El Periódico tenen una davallada de quasi el 17% en la venda dels seus diaris

La ciutadania ho veu, sense cap mena de dubte i avui no compra diaris que els maltracten, que escriuen fins i tot amb mentides i intoxicacions contra els independentistes, la prova les dades d'audiència de l'OJD en un dels mesos de més demanda d'informació dels darrers anys. Davallada continuada en la venda de diaris.

