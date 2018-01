Liçó democràtica de Macron: Accepta una reforma constitucional per Còrsega

JCV Santa Cristina d'Aro Santa Cristina d'Aro

7 de gener de 2018, 13.42 h

No puc estar-me'n de dir que aquest curt de talla, prepotent i cregut de si mateix, superb fins a l'alçada de la "burreria" i pensant-se també que és una revelació de la nova era de la política francesa, i que per nom porta del de "macron", és un valent desgraciat, porc, i tant feixista, si bé a la francesa (com la truita a la francesa), com l'individu que té al davant, que ja és dir.