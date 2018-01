Un exmagistrat del Suprem s'escandalitza amb els arguments per mantenir Junqueras empresonat

Última actualització Diumenge, 7 de gener de 2018 13:25 h

"Si això es diu a Anglaterra, França o en qualsevol Parlament, es posen les mans al cap"

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | No s'aguanta per enlloc. La resolució dels magistrats del Tribunal Suprem per mantenir el vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras, tancat a la presó d'Estremera no només ha escandalitzat a juristes, sinó també a exmagistrats del mateix tribunal.

Segons relatava l'exmagistrat i exfiscal del Tribunal Suprem, Martín Pallín, el que han fet els magistrats és "agafar una part de l'article" que regula el delicte de rebel·lió on es fa constar l'ús de la violència per justificar la seva decisió. Martín concreta, però, que aquesta justificació s'agafa amb pinces, ja que "en un Parlament no hi ha violència".

A més, el fet que el jutge Llarena exposi que hi ha un risc de reiteració delictiva per part del vicepresident és "complicat" d'acceptar. L'exmagistrat i fiscal del Suprem explica que se li fa complicat entendre que una activitat parlamentària, "la que sigui, sigui a Londres, París o aquí" que pugui "constituir una reiteració delictiva, ja que hi ha llibertat d'expressió: pels seus actes els jutjareu, no pel que diguin".

Pallín ha anat més enllà a l'hora de valorar la Declaració Unilateral d'Independència com un acte penal o criminal: "no ho puc compartir, perquè a un Parlament no es pot cometre un delicte de rebel·lió. Això es diu a Anglaterra, França o en qualsevol Parlament i es posen les mans al cap".