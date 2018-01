PSC, C's i comuns continuen callant davant les amenaces militars de de Cospedal contra Catalunya

Última actualització Diumenge, 7 de gener de 2018 14:25 h

Després de carregar contra Marta Rovira per explicar les amenaces de l'Estat, ara mantenen el silenci amb el discurs de la ministra de Defensa

Dos dies més tard, la líder d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va explicar en una entrevista a El Món a RAC1 que aquestes amenaces es varen produir durant els dies més intensos a Catalunya. Unes paraules que varen topar frontalment amb l'oposició del PSC, C's el PP i els comuns, que no varen donar credibilitat a l'afirmació de la independentista.

No només hi ha declaracions públiques que demostren la disposició de l'Estat per fer ús de l'exèrcit per frenar la Declaració d'Independència, sinó que encara avui es poden sentir. Ahir mateix, la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, va afirmar que l'exèrcit "estava preparat" per actuar a Catalunya.

En una entrevista al diari ABC la ministra admet que "estàvem preparats perquè teníem l'obligació d'estar-hi, si no no serviríem per a res", i matisa, "una cosa és estar preparat i una altra actuar".

Malgrat les paraules de de Cospedal, cap representant del PSC, C's i els comuns que varen desconfiar, i fins i tot ridiculitzar, les paraules de Rovira, han sortit en públic per demanar explicacions.

