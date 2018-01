ERC proposa que la CUP entri al Govern

Última actualització Diumenge, 7 de gener de 2018 15:30 h

Sabrià aspira a arribar a punts d'acord amb els comuns al llarg de la legislatura però reconeix que no hi ha "excessiva pressa"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | ERC veuria amb bons ulls que la CUP fes "un pas més" per implicar-se en el Govern en la propera legislatura. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que seria "molt benvingut" aquest pas i s'ha mostrat disposat a parlar amb els cupaires "tant com calgui per veure fins a on volen ser-hi aquesta vegada". "No només travar l'estabilitat des del Parlament com ha passat en anteriors vegades, sinó que si hi ha la possibilitat de fer un pas més i que aquesta estabilitat vingui també des de la implicació al govern estaríem disposats a parlar-ne", ha declarat. D'altra banda, també aspiren a arribar a punts d'acord amb els comuns, tot i que aquests no tenen perquè assolir-se abans del 17 de gener quan es constitueixi el Parlament sinó que es poden desenvolupar "sense excessiva pressa".

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià © Maria Belmez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes cup, erc, govern

Sabrià s'ha mostrat "molt content" del treball fet amb la CUP fins ara però ha assegurat que estarien encantats de valorar que els cupaires facin un pas més en aquesta legislatura amb una implicació no només parlamentària com s'ha produït en les anteriors legislatures sinó també al govern. El republicà considera que segurament aquest pas "seria bo per a tothom".

En clau parlamentària, el portaveu d'ERC també s'ha mostrat "disposat a parlar" sobre cedir un diputat a la CUP per tal que pugui tenir grup parlamentari propi i no quedar-se al grup mixt amb els quatre diputats assolits el 21-D. Tot i això, ha apuntat que el reglament del Parlament és "una mica més complex" que el del Congrés o el Senat, on ha dit que és habitual cedir diputats. Ha afirmat que la cessió dels diputats "té efectes fins a finals de legislatura" però malgrat això per als republicans és "perfectament parlable si la CUP ho planteja".

Sobre el paper de la CUP en les negociacions per a la investidura, el portaveu d'ERC ha explicat que fins ara les negociacions han estat bilaterals i creu que "probablement en els propers dies" es puguin alternar aquests contactes bilaterals amb d'altres entre les tres parts. "És obvi que necessitem un acord a tres, és bo compartir taula tots plegats i buscar acords a tres", ha manifestat. En aquest aspecte, ha assegurat que tots estan "bastant alineats i convençuts" sobre la necessitat de l'acord i assegura que els punts de partida "són bons".

Acords amb els comuns

D'altra banda, Sabrià ha afirmat que per a ells és "pràcticament una obsessió" continuar eixamplant l'independentisme i els comuns tenen "part important" en aquesta qüestió. El republicà ha explicat que són conscients que part del creixement de l'independentisme ve d'aquest espai, gent que ha deixat de votar els comuns, que es presentaven amb la candidatura Catalunya en Comú - Podem el passat 21-D, perquè aquests "no s'han mullat prou". Per això, esperen poder acompanyar-los "a sortir de l'indefinició" però principalment ha apuntat a les coincidències socials amb ells.

Sabrià ha explicat que hi ha molts projectes que es poden portar a terme "conjuntament" ja que comparteixen una manera de fer política "republicana", com per exemple la lluita contra els desnonaments o la pobresa energètica. El portaveu no ha concretat quins podrien ser aquests punts d'acord i reconeix que no hi ha "excessiva pressa" en aquest sentit. "Però segur que ve una etapa on els acords amb l'entorn de Podem i els comuns han de ser permanents", ha dit.

Així, Sabrià diu que el primer que cal és buscar un acord amb Junts per Catalunya i la CUP en termes d'investidura i govern i després "obrir-se a treballar tant com faci falta amb els comuns".