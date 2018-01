El tripartit del 155 dispararia la seva majoria absoluta al Congreso en unes noves eleccions

Segons l’enquesta del diari El Español, el gran beneficiat d’aquest discurs seria Ciutadans, que passaria dels 32 diputats actuals a 86, un creixement que provoca que els populars deixin els 137 per situar-se als 97 representants. El PSOE, per la seva part, guanyaria 4 cadires. En total 272 diputats, 18 representants més que ara.

Redacció | Sovint es diu que a la política espanyola ni hi ha catalanofòbia, però les dades canten per si soles.

Que facin el que vulguin. A nosaltres ens queda poc de pertanyer a...

