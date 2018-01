La mobilització popular necessita una agenda pròpia

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 05:00 h

El ritme de la política no ha de marcar l'estratègia de la mobilització a peu de carrer

0 ( 1 vot )



ANÀLISI - @JoanSole_ | Fa setmanes que alguns dels qui tenim l'oportunitat de narrar i analitzar l'actualitat política rebem consells i alertes de personalitats del món polític i periodístic: "vigila el que dius, i com ho dius".

El fet que tots els empresonats restin tancats amb una argumentació sense fonament, prejutjant intencions i dibuixant uns episodis de violència que mai varen ser, ha provocat que polítics i periodistes reservin segons quines opinions per no ser cridats per vés a saber què. La persecució és més visible del que pot semblar, l'autocensura s'instal·la. Que un retall de premsa, un article d'opinió, una afirmació a un acte polític o en una tertúlia sigui una prova per justificar la incitació a la rebel·lió i la sedició mitjançant la violència és la constatació que la llibertat d'expressió no és tan lliure com hauria de ser.

Les paraules pesen, no només en l'àmbit polític i periodístic, també en el tots aquells individus que s'autoorganitzen, com els Comitès de Defensa de la República o les entitats sobiranistes de capçalera, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Interior pregunta qui és qui dels CDR, mentre la justícia es vanta de tenir tancats a Sànchez i Cuixart. És una causa general sense distinció.

Aquest nus en el qual l'Estat espanyol ha instal·lat l'independentisme català ha provocat que avui dia no hi hagi una estratègia clara sobre els passos que cal fer. Políticament els partits gestionaran el resultat, i a criteri personal considero que ho hauria de fer amb uns marges a llarg termini. Tanmateix, popularment, s'ha de començar a gestionar l'escenari que ha deixat el 21 de desembre al marge de les anades i vingudes de la política.

Amb la mateixa actitud pacífica que caracteritza el moviment popular independentista, les entitats sobiranistes i els moviments d'autoorganització han de començar a preparar els mesos que venen per no normalitzar en cap moment l'empresonament i l'exili dels polítics independentistes. Persistir i insistir amb els llacets, el color groc, les concentracions i el bloqueig fins que l'autoritarisme faci un pas enrere. La no-violència activa que reclama l'escriptor Joan Lluís Lluís. Guanyar el 21-D és la primera victòria de les moltes que necessita l'independentisme per desplegar la República.