Puigdemont despulla les vergonyes d'Europa davant la insolidaritat amb els refugiats

Referendum sobre immigracion massiva ja! Refugiat Refugiat

7 de gener de 2018, 20.43 h

No haver recolcat la intervencio a libia i callat amb siria com ha fet el teu partit, erc i la cup. Feu empastres i despres paguem nosaltres.



Per altra banda no som tefugiats, la guerra sha acabat i no venen de siria. Son immigrants economics amb els que els teus amos volen inundar catalunya de ma dobra barata i descohesionar la societat per qui sap quin sinistre proposit.



El convido a voste i a tot l establiment, ja digui c's o erc o tots els mitjans diabolics a anarsen a pastar fang.