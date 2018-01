El no finançament de Catalunya centra les principals portades

El País entrevista a Inés Arrimadas i en destaca: "No renuncio a formar Gobierno en Cataluña".La Vanguardia assegura que "El PP vol tornar a endarrerir el finançament per Catalunya".La Razón assegura que "Rajoy impone calma en el PP para aprobar los Presupuestos"."Els Maristes de Xile van silenciar els abusos", és el titular que mana a El Periódico.El Punt Avui: "L'audiovisual, en perill".L'ABC titula que "La imprevisión convierte la AP-6 en una ratonera".El Mundo subratlla: "Fomento y la concesionaria se culpan del caos en la AP-6".

#1 Joan Jaume Catalunya Nord Catalunya Nord 8 de gener de 2018, 12.11 h Inés Arrimadas : "No renuncio a formar Gobierno en Cataluña = Inés està somiant truites.



C's és el PP new-look però amb els mateixos olors de clavagueres i veig que el seu comparsa el senyor Villegas comença de ser tocat d' albiolisme. Aquest trastorn es manifesta pel fet de veure els seus defectes jacobins i d'ultradrants en comportaments dels oposants. Només pot acabar com l'ex-responsable del PP, qui, ho cal reconèixer, va ajudar, amb les seves burricades, els independentistes.

