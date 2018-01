Quin és el perfil del votant del PP?

Segons el diari dirigit per Pedro J. Ramírez, el grup majoritari de votants del PP estaria doncs entre jubilats, mentre que els treballadors, parats i estudiants votarien primer a Ciudadanos i els que es dediquen a tasques de la llar al PSOE.

I això no és tot. Segons la mateixa enquesta que publica el digital madrileny, el PP, PSOE i Cs s'haurien de posar les piles si se celebressin eleccions en els pròxims mesos perquè assenyalen que tots tindrien el mateix nombre de possibilitats de resultar guanyadors.

Però on es troba el nombre més gran de votants del PP? En la franja dels majors de 66 anys amb un 37,9%. L'edat mitjana dels que voten al Partit Popular és de 56,5 anys, mentre que els que voten al PSOE tenen una mitjana de 53,8, de 49,7 en el cas de Cs i 43,4 els de Podemos.

