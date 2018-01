L'advocat de Junqueras: ''No es pot penedir de res perquè no ha comès cap delicte''

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 09:40 h

Nega que el vicepresident legítim digués "jo he respost, no com altres"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Andreu Van Den Eynde, l'advocat encarregat de portar la defensa del vicepresident legítim de Catalunya, Oriol Junqueras, ha visitat el plató de TV3 per a ser entrevistat a Els Matins. El lletrat ha desvetllat algunes de les paraules que Junqueras va fer a la seva declaració, ha aportat les sensacions que tenen des de la defensa i la possibilitat que surti de la presó d'Estremera i també ha desmentit informacions que pretenien intoxicar la relació entre els partits sobiranistes.

Sorpresa pels motius de la presó preventiva

Andreu Van Den Eynde ha afirmat aquest matí que "nosaltres anàvem a discutir sobre si un ciutadà havia d'estar en llibertat o a la presó, independentment del que hagi passat. No esperàvem que entressin tant en el fons". En aquest mateix sentit ha criticat el Tribunal Suprem per usar unes formes formals en la resolució per a "fer una presumpció d'innocència molt retòrica". De fet, ha arribat a afirmar que "entra molt al fons de la qüestió, fins i tot abans d'investigar-lo"

Encara sobre aquest mateix tema, Van Den Eynde ha afegit: "el factor determinant per als jutges és el fet que Junqueras opti a responsabilitats de govern. Aquesta resolució el que fa és esperar a veure quina serà l'actuació política d'Oriol Junqueras".

La instrucció no avança amb rapidesa

L'advocat defensor del vicepresident ha assegurat que malgrat que les formes siguin d'aparentar que hi ha pressa per tirar la investigació endavant,"La instrucció no avança amb rapidesa". A més, també ha assegurat que "mentre l'Oriol Junqueras estigui a presó les circumstàncies perquè pugui desenvolupar una defensa efectiva són molt limitades; és molt difícil treballar en aquestes circumstàncies".

Els efectes de la presó

L'advocat creu que Junqueras haurà de sortir de la presó perquè "cada setmana que passa es disminueix la seva capacitat de reincidència" fent evidenciar les contradiccions del TS. Malgrat la manca de llibertat del republicà, Van Den Eynde ha explicat que "hem de garantir que es compleixi el seu dret de participació política. També ha volgut aclarir que Junqueras en la seva declaració mai va dir "jo he respost, no com altres" sinó que això "va ser un argument que el jutge va posar a la resolució".

Notícies relacionades