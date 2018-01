Podem es planteja un canvi de nom per a unes futures eleccions

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 11:00 h

La percepció general és que la marca del 15M ja està amortitzada

Redacció | Podem es plantejaria canviar de nom per afrontar les eleccions autonòmiques del 2019 i les generals del 2020. Així ho explica El Periódico aquest dilluns.

Tal com recull el diari, la idea està sobre la taula des de fa mesos perquè existeix un consens al quarter general de la formació que la seva marca, que es va estrenar fa quatre anys, ha deixat de ser un actiu com a símbol d'identitat per convertir-se pràcticament en un llast.

El Periódico assegura que els mals resultats del 21-D no hi tenen res a veure, ja que la reflexió ve de lluny.



La direcció de Podem creu que, des de les eleccions espanyoles de fa un any i mig, el partit ha anat perdent suports, fins a quedar per sota del PSOE i de Ciudadanos, segons apunten algunes enquestes.

