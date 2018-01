La mare de Rivera denunciarà la pintada d'un llaç groc al seu comerç

Aquesta no és la primera vegada que el líder de la formació denuncia que el comerç familiar a Granollers és objecte de pintades o enganxades de cartells (també ho va denunciar el passat 21 de setembre).A través del seu compte de Twiiter, Rivera ha assegurat que el nacionalisme és "una amenaça a la convivència" i que ha lamentat que "els covards totalitaris" han tornat a "assenyalat" la botiga de la seva mare. Conclou la piulada amb un "Mai ens callareu".Des de Cs han avançat que es denunciarà davant la policia i que és l'únic comerç del carrer que ha aparegut amb pintades aquest dilluns.

