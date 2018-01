[Àudio] Un exjutge explica com la justícia espanyola prevarica a favor del règim

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 12:30 h

L'advocat Elpidio José Silva destapa les vergonyes de la imputació dels presos polítics

Gerard Sesé @gerardsese | L'exjutge espanyol Elpidio Jesús Silva, actual advocat, ha visitat els estudis de Rac1 per a participar en la tertúlia matinal d'avui dilluns. El lletrat ha destrossat els motius pels quals la justícia espanyola té a presó els polítics catalans i activistes civils per motius de sedició. Ha fet un preàmbul sobre com es construeix la justícia espanyola actual a través de la transició i la Constitució del 78, arribant a dir que "el cavall de Troia del franquisme, està a dins".

Segons Elpidio el règim, que són els funcionaris, polítics, magistrats... treballen de manera alternativa de la democràcia per a defensar-lo i s'han apoderat de la Constitució per a interpretar-la com ells volen, fins i tot ha dit: "el règim s'ha apoderat també del codi penal, i ho veiem amb el cas de Junqueras".

Fins i tot, ha recordat que hi ha sentències que afirmen que hi ha hagut prevaricació de jutges espanyols. I ha recordat que ara mateix hi ha una dogmàtica penal: "Espanya és la reina d'aquest tipus d'actes". És llavors quan ha explicat que per engarjolar algú per desobediència ha d'existir una reiteració de fins a 6 vegades, un fet que "el règim no pot aguantar" per falta de paciència. Respecte a un delicte de sedició l'ha definit com "un acte que s'ha de produir a la perifèria de l'Estat, és a dir, no contra la Moncloa o la Corona, i que ha d'implicar sí o sí violència". A més, ha recordat que "s'ha de demostrar la relació de la violència, si és que hi ha, a la persona que ha convocat una manifestació". A una rebel·lió, Elpidio, ha recordat que hi ha d'haver una milícia armada, molt violenta i capaç de desplaçar les institucions i ha posat d'exemple l'intent de cop d'Estat de Tejero.

A més, ha recordat que hi ha "tongo" per part de l'Estat quan el Tribunal Suprem s'encarrega de la instrucció del cas quan hauria de ser el TSJC. Sobre un delicte de malversació, ha recordat que si n'hi ha hagut, llavors el PP seria el rei d'aquest delicte. Hi ha volgut posar sobre la taula que en l'àmbit internacional ningú signaria els delictes de sedició i rebel·lió sobre els presos polítics.

També ha explicat que el jutge Llrena en la seva resolució parteix de la idea que s'han comès delictes però que no se sap a qui es poden imputar i per això s'està investigant i ho ha comparat amb el tracte que es fa amb un grup terrorista.