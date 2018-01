[Àudio] Un exjutge espanyol destrossa Carol, Sardà i López Alegre sobre l'Estat de dret espanyol

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 14:30 h

Elpidio José Silva deixa sense arguments la bancada unionista de la tertúlia de Rac1

Gerard Sesé @gerardsese | L'exjutge espanyol Elpidio José Silva ha demostrat ser un lletrat de fortes conviccions i no s'ha deixat intimidar per la bancada unionista que omplia les cadires de la tertúlia de El Món a Rac1 de la mà de Màrius Carol, Joan López Alegre i Xavier Sardà. Malgrat que els tres l'han atacat, fins i tot personalment, Elpidio els ha destrossat a base d'arguments i raonaments sòlids.

Clatellot a Sardà

Xavier Sardà ha estat l'unionista de la tertúlia més actiu i, per tant, qui ha rebut més per part de Elpidio José Silva. L'expresentador no ha parat de ficar cullerada entre els arguments de l'exjutge espanyol que ha respost amb celeritat i encert. Fins a tal punt que ha deixat entreveure que els arguments de Sardà formen part d'un "adoctrinament" per part de l'Estat per fer creure que s'han produït uns delictes de sedició i rebel·lió que són absolutament falsos. La desesperació de Sardà l'ha portat a desqualificar l'exjutge, directament, atacant-lo personalment recordant-li que les seves posicions en contra el sistema judicial espanyol són fruït de la seva expulsió del sistema. Elpidio li ha recordat que, justament, quan era jutge actiu, mantenia el mateix discurs.

Mastegot a López Alegre

Joan López Alegre ha volgut desprestigiar el jurista dient que feia un discurs polític i no jurídic. Però les respostes de Elipidio l'han deixat retratat. Fins a tal punt que l'ha titllat de mentider quan hi ha hagut una picabaralla sobre l'actuació dels advocats del Parlament i les seves recomanacions abans de la declaració simbòlica de la independència. També ha deixat retratat López Alegre quan el lletrat ha desmentit que sigui delicte que l'ANC tingués algun document on hi havia la previsió de controlar els ports i aeroports.

Màstec a Carol

Màrius Carol sabia que era millor estar callat durant tota la intervenció de l'exjutge per no sortir-ne escaldat. Però no ha pogut aguantar-se i, finalment, ha sorgit amb el discurs unionista més recalcitrant tornant a treure el cas Pujol. La resposta de Elpidio ha fet que Carol tingués una reacció al més pur estil d'una rebequeria d'un nen petit. Elpidio li ha dit que la corrupció a Catalunya és una conseqüència directa de la corrupció estatal per acabar assegurant que a Espanya no hi existeix l'Estat de dret.





2- Primer li diu a Xavier Sardà que el seu discurs és part de l'adoctrinament del règim per fer creure que els presos polítics han comès un delicte de sedició. A més, li diu mentider a López Alegre. Brutal: pic.twitter.com/YrTCHR1tqG — Gerard Sesé (@gerardsese) 8 de gener de 2018

3- Aquí explica com el règim té controlats els jutges espanyols amb l'exemple de "el pal i la pastanaga" i com la justícia espanyola juga amb els tempos. Li retreu a Sardà que s'hagi de parlar de "jutges valents". Molt bo: pic.twitter.com/7r3QTYtR57 — Gerard Sesé (@gerardsese) 8 de gener de 2018

4- La sentència final: li recorda a Carol que Espanya no és un Estat de dret i el retrata quan aquest usa l'argument (ja trillat) de la corrupció del cas Pujol. El lletrat li explica que la corrupció és estructural del règim i aquest depèn de Madrid. pic.twitter.com/N0D15xF0gd — Gerard Sesé (@gerardsese) 8 de gener de 2018

