Multes per als membres del CDR de Salou per pintades al mobiliari

La Policia Local ha imposat set sancions de 100 euros per l’incompliment de l’ordenança de civisme

Redacció | La Policia Local de Salou (Tarragonès) ha multat set membres del CDR de Salou amb sancions de 100 euros per realitzar pintades al mobiliari urbà i per penjar llaços grocs a la tanca de l’Institut Marta Mata de la població. Segons han explicat fonts municipals, les sancions es van tramitar aquest diumenge després d’enxampar aquestes persones incomplint l’ordenança de civisme.

Pla general dels llaços grocs penjats a la tanca de l'Institut Marta Mata de Salou © CDR Salou

Per la seva banda, els membres del CDR han denunciat a través de les xarxes socials que la policia havia aixecat acta i imposat multes “per penjar llaços grocs”. “No s’ha malmès cap equipament i el color groc no està prohibit”, han expressat des del compte de l’organització.



L’article 15.12 del capítol III de l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Salou prohibeix “fer grafits, pintades, col·locació de pancartes, cartells o fulletons, així com altres conductes d’embrutiment del patrimoni públic i/o privat que provoquin una degradació visual de l’entorn”.



Aquestes conductes, que són constitutives d’una “infracció lleu”, comporten una multa de 100 euros, segons la normativa.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, es va presentar a les eleccions municipals del 2015 com a candidat de la coalició formada per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Formació Unitat per Salou (FUPS).



Actualment, manté un pacte de govern amb el PSC. Precisament, el regidor de Seguretat Ciutadana i responsable de la Policia Local és David González, del grup municipal socialista.

