El PP abandona la comissió d'investigació sobre corrupció de l'Assemblea de Madrid

La Comissió va entrar en funcionament a l'inici de la legislatura, l'octubre de 2015, i per ella han passat els quatre últims presidents madrilenys: Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González i Cristina Cifuentes.

D'altra banda, el portaveu parlamentari del PP ha carregat contra el PSOE, C's i Podemos i els ha acusat de només "buscar la foto d'aquells que compareixen i la rellevància mediàtica". "Aquesta comissió no ha aportat res de nou que no hagin desvetllat els sumaris judicials o hagin publicat els mitjans de comunicació", ha conclòs Ossorio.

Tanmateix, ha defensat que en la Comissió "es confon la tensió d'un debat parlamentari amb l'insult, la desqualificació i l'assetjament". I ha afegit que la institució s'ha convertit en "un escenari per al tracte inquisitorial i el linxament polític".

