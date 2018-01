ERC deixa en mans dels lletrats del Parlament la investidura telemàtica de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 14:00 h

Creuen que cal “un Govern que governi des del minut u”

ACN/M.B| Esquerra Republicana evita posicionar-se sobre la possibilitat que Carles Puigdemont, cap de llista de JxCat, sigui investit president de la Generalitat de manera telemàtica des del seu exili a Brussel·les, sense haver d’estar present físicament al Parlament. Així, el diputat electe i portaveu eventual del partit Roger Torrent, ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que deixen en mans dels lletrats del Parlament els detalls “tecnicojurídics” que determinin si aquesta via és o no factible.

D'altra banda, Demòcrates de Catalunya -que va concòrrer amb ERC a les eleccions del 21-D- insta a les forces independentistes i "lleials a la República" que arribin a un acord per a la constitució de la Mesa del Parlament, pas previ per restituir el "Govern legítim", però també un pas necessari per "deixar amb la mínima representació les forces que han donat suport a l'article 155". En roda de premsa, el portaveu nacional de la formació, Antoni Castellà, també ha exigit que des de Catalunya en Comú-Podem "acabin donant suport a la democràcia" tal "com han fet fins ara", i els ha avisat: "Ara no valen equidistàncies", ha assenyalat. Demòcrates recorda, a més, que Catalunya no es troba actualment en una situació "de normalitat democràtica".

D’altra banda, els republicans asseguren que la seva prioritat ara és “assegurar una majoria a favor de la República” a la Mesa del Parlament, i per això avancen que obren un seguit de “converses i negociacions multilaterals” amb JxCat, PDeCAT, CUP i els comuns. A més, insisteixen que, un cop garantida aquesta “majoria” i de cara a la investidura el seu candidat a president segueix sent Puigdemont, però avisen que no volen dilatar el procés ni vetar cap possibilitat perquè creuen que cal d’immediat “un Govern que governi des del minut u”.