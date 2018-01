Revista Mirall expandeix la seva cobertura amb una delegació a Madrid

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 16:00 h

La capçalera politicocultural forma un equip de quatre persones per cobrir l'actualitat cultural de la capital de l'Estat

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Revista Mirall, la capçalera d'anàlisi cultural i polític fundada l'any 2013 per fer possible un espai d'oportunitats a noves veus del món cultural i periodístic del país, ha obert delegació a Madrid per intentar cobrir la cobertura dels nous moviments populars que es desenvolupin.

Sota el nom de M&MAD, la revista associada amb el directe!cat enceta així l'estratègia d'expansió de la seva marca fent una primera parada la capital de l'Estat. Segons el director i fundador del mitjà, Joan Solé, l'objectiu d'aquest salt és el de "reafirmar" l'esperit de Mirall, que no és cap altre que donar "un espai encara més ampli a les noves veus i mirades de joves que només reclamen una oportunitat". En aquest sentit, Solé s'ha mostrat molt satisfet amb l'inici d'aquesta nova etapa, "la primera de moltes altres que vindran" i ha asseverat, "la particularitat del nostre projecte és que hem après, per bé o per mal de la crisi, que el capital que ens cal és el de creure amb nosaltres mateixos".

Inés Morales, la delegada de Mirall a Madrid, ha explicat al directe!cat que l'equip format Inés Molina, Irene Bassanezi, Paola Aragón està "molt il·lusionat" amb el llançament: "És necessari canviar les preguntes perquè les respostes reflecteixin noves mirades". Morales, a més, assegura que el fet que l'equip estigui format per "dones joves" jugarà una "peça clau" en el projecte: "no ens podem conformar en fer periodisme de dones per a dones, ans el contrari, volem impregnar-lo de feminisme transversalment".

Un projecte en creixement

Revista Mirall es troba en un moment de creixement, amb una mitjana de 18.000 visites úniques mensuals, ha aconseguit estructurar la seva audiència en un perfil de gent de 18 a 35 interessada en la crítica cultural i l’anàlisi política.



Fora del món digital, l’Espai AnGram, redacció compartida amb el directe!cat, ha vist créixer la seva activitat d’exposició de joves del món cultural sense recursos, presentant més de 20 artistes catalans i internacionals només la temporada anterior.