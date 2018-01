[Vídeo] La periodista Cristina Fallaràs dedica un demolidor vídeo a Juan Carlos pel seu aniversari

8 de gener de 2018, 18.55 h

Al #1 # DESPRECIABLE TABARNES. AQUI HI HA DEMOCRACIA I SI LA GENT VOL DEMANAR LA SEPARACIO DONCS SE'N PARLA, ES VOTA ENTRE ELS INTERESSATS DIRECTES I ES COMFIRMA SI ES EL CAS. T'HO DIC PERQUE SEMBLA QUE NO SAPS GAIRE BE, LES REGLES DEL JOC DEMOCRATA. PER ALTRA BANDA, FES UN ESFORÇ SI ETS CAPAÇ, PER ENTENDRE COM S'AVENEN GENT PROLETARIA VOTANT A L'OLIGARQUIA, LA CORRUPCIO I LA BURGESIA DE GAMMA ALTA. I NO US OBLIDEU QUE LA VAL D'ARAN TAMBÉ VA VOTAR -COMESTAMUS-ARRIMADUS.