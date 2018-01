C's es reunirà amb els comuns per demanar-los el seu suport per presidir el Parlament

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 16:30 h

Rivera reconeix que la possibilitat de governar a Catalunya és "remota"

ACN | El líder de C's, Albert Rivera, ha anunciat aquest dilluns al matí que tenen previst reunir-se entre dimarts tarda i dimecres matí amb els comuns per intentar que donin suport a la candidatura de C's a presidir la mesa del Parlament.

En aquest sentit, ha recordat que C's ha estat la llista més votada i posa la pressió als de Xavier Domènech per tal que es decideixin entre ells i les forces independentistes."Aviat sortirem de la incògnita de saber si estan del costat dels separatistes o dels constitucionalistes", ha manifestat el líder de la formació taronja. Fins ara, la formació de Domènech ha tancat la porta a C's i s'ha negat a donar suport a Arrimadas.D'altra banda, Rivera ha reconegut que existeix una "possibilitat remota" des del punt de vista aritmètic per tal que C's governi a Catalunya. Per això, ha demanat a les forces independentistes que formin un Govern que "respecti la llei i la Constitució" i apel·la al "sentit comú" a l'hora d'escollir president."Els demanem que tornin al sentit comú, surtin de Matrix i escullin un president que no estigui imputat", ha declarat Rivera després de la reunió del primer comitè executiu després de les eleccions del 21-D.