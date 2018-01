Això és el que ha fet Espanya per lluitar contra l'escletxa salarial

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 17:00 h

La discriminació entre homes i dones se situa prop del 15%, just per sota de França i de la mitjana de la UE

A.S. | A Espanya, la discriminació salarial entre homes i dones se situa prop del 15%, just per sota de França i de la mitjana de la Unió Europea, però és més del doble que la italiana.

Tal com recull l'article Units Podem ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició de llei per obligar les empreses a ser més transparents en aquesta qüestió, i la ministra de Treball ho ha inclòs en l'agenda del diàleg social amb els sindicats. Tot i això, per a la magistrada i exconsellera de Treball Mar Serna, si s'apliquessin més estrictament les lleis actuals ja s'avançaria molt.

Cal recordar que el Tribunal Constitucional espanyol va suspendre l'any 2016 de manera cautelar la llei catalana d'igualtat entre homes i dones.

Per sobre de la mitjana europea hi hauria països com el Regne Unit i Alemanya, on els minijobs tenen un impacte negatiu sobretot les dones. Així ho recull aquest dilluns el Més Economia.