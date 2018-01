Destapen els vincles del subdirector de El País amb la CIA i George Soros

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 17:30 h

El diari madrileny ha intoxicat amb la ingerència russa sobre el procés

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Diferents publicacions digitals s'han fet ressò de l'article Fernando Moragón, president de l'organització hispano-russa d'Euroàsia (OHRE), sobre els fets que vinculen David Alandete, actual subdirector adjunt d'El País, amb la CIA i el magnat George Soros. Aquí us els resumim:

Segons la publicació d'OHRE , David Alandete va anar als Estats Units l'any 2006 per a realitzar el Màster de Política Internacional a la Universitat de George Washington amb una beca Fulbright. Durant aquell any va treballar de corresponsal d'El País sent acreditat davant el Departament d'Estat dels Estats Units, el Congrés i el Pentàgon. Allà va ser quan va coincidir amb actual director d'El País, Antonio Caño, que en aquell moment era corresponsal en cap del diari a Estats Units i que després el va nomenar director adjunt l'any 2014.

La Fundació Fulbright es va crear durant la Guerra Freda a través d'un programa finançat per l'Agència Central d'Intel·ligència nord-americana (CIA) per influir en acadèmics i estudiants estrangers. La Fulbright va esdevenir un instrument més del soft power americà amb l'objectiu de reforçar la projecció internacional de les idees que legitimen la seva política exterior. A més, el Programa Fulbright és finançat majoritàriament per l'Oficina d'Afers Educatius i Culturals del Departament d'Estat dels Estats Units, els governs d'altres països i el sector privat, a més de percebre gairebé la resta del seu finançament per l'agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional, USAID per les sigles en anglès.

L'ombra de l'antirus George Soros

George Soros és un emprenedor financer, inversionista i activista polític, d'origen hongarès i nacionalitat estatunidenca amb una forta posició antirussa. Presideix un parell d'organitzacions que actuen per a influenciar política i econòmicament. Una d'elles es la Open Society. Segons OHRE, la Fundació Fulbright i l'Open Society van fer unes beques conjuntes perquè estudiants hongaresos estudiessin als Estats Units. La Fundació Fulbright i l'Open Society han col·laborat en diferents esdeveniments com la Commemoració de la Revolució hongaresa de 1956, celebrat a Chicago el 21 d'octubre del 2016.

Notícies relacionades