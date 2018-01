Els partits unionistes tremolen davant la possible investidura telemàtica de Puigdemont

Precisament, aquest matí, s'ha conegut la proposta de JxCat, que ha avançat Catalunya Ràdio, de celebrar el ple d'investidura de manera telemàtica per tal que Carles Puigdemont prengui possessió del càrrec de president des de Brussel·les. Llavors, el president tornaria a Catalunya, amb el risc de ser detingut, però ja com a president.

La investidura s'hauria de fer de manera telemàtica, si la mesa de la cambra fa una interpretació del reglament que ho permeti. De fet, el reglament no explicita que el candidat a president hagi de ser a la seu de la cambra catalana en el debat d'investidura, segons informa la ràdio pública.

Nervis a les files unionistes

El PP ha titllat de "surrealista", "barbaritat" i un "sense sentit" la possibilitat d'investir el president Puigdemont des de la distància i ha opinat que el reglament del Parlament "no ho permet".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha subratllat que si es reformen o s'interpreten les normes parlamentàries per "acontentar" l'independentisme, el PP estarà "molt atent" per recórrer-ho, "si cal" al TC o "a on sigui".

D'altra banda, Maillo ha exigit a C's que tingui "iniciativa" per formar govern a Catalunya, i ha insistit que un executiu constitucionalista "és possible".

En aquest sentit, C's, ha manifestat que tot i que la possibilitat de presidir la mesa del Parlament sigui "remota", C's ho intentarà i ha anunciat una reunió amb la formació de Xavier Domènech aquesta setmana.

Tanmateix, el president de C's, Albert Rivera, ha ridiculitzat la proposta de Puigdemont i diu que "viu a Matrix". "Els que no ens hem pres la pastilla no entenem el seu món, el d'una república que no existeix i que pensa que pot governar per Skype o WhatsApp; el nacionalisme xoca amb el principi de realitat", ha sentenciat.



Per la seva part, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat la via telemàtica i ha dit que aquesta fórmula "no existeix". "No seria bo per Catalunya tenir un president que no resideixi al país, ens sembla una discussió una mica sui generis", ha afegit Iceta.