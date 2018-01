[Vídeo] Ultres boicotegen una exhibició de muixeranga al País Valencià per ser massa ''catalanista''

8 de gener de 2018, 18.45 h

Com poden ser tant idiotes? hahahahahahahahahahahahaha, mare meva putos simis, no saben ni com sona els Segadors hahahaahahahahaha. Acto pacifico diu la foca espanyola i estàn insultant i cridant com animals, hahahahahahahahaha el millor es sentir dir com que Republica democràcia es veu que per l'esnayolet aquest no és el mateix hahahahahahahahahahahahahaha, serà burro el tiu, la democràcia pot ser una república o bé una monarquía collons!! quin nivell que tenen a Can espanya hahaahhaha... Llegir més