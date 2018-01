La CUP denuncia el govern de Colau de contractar una empresa investigada per corrupció

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 19:30 h

La formació anticapitalista demana a l’Ajuntament que reconsideri aquesta licitació i faci marxa enrere

0 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La CUP Capgirem Barcelona ha demanat aquest dilluns al govern de Colau que tiri enrere un contracte amb Inipro, una empresa que està ara mateix investigada per corrupció a Tarragona. Inipro ha guanyat el concurs per gestionar la Fàbrica de la Innovació, al recinte Fabra i Coats, i ha estat l'única empresa que s'hi ha presentat.

L'empresa està immersa en un procés judicial per l'anomenat ' cas Inipro '. "Tant aquesta empresa com el consistori tarragoní han participat en diverses irregularitats en la contractació que ara mateix estan judicialitzades", avisa el partit en un comunicat, que recorda que la CUP Tarragona va revelar que IniPro forma part de la xarxa clientelar del PSC

"No entenem quin canvi suposa la tan anunciada 'guia de contractació pública social' si l'Ajuntament ha d'acabar cedint contractes a empreses com Inipro", remarca el partit, que recorda que aquesta guia havia de posar èmfasi en els drets laborals, l'economia cooperativa, la igualtat de gènere o el comerç just. "IniPro no s'ajusta a cap d'aquests paràmetres", sentencien els cupaires.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona es defensa i argumenta que no hi ha sentència i que, per tant, no poden no adjudicar-li el projecte.

Notícies relacionades