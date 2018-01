El Partit Demòcrata, al Gobierno: ''està disposat a matar per la unitat d'Espanya?''

Claravalls Claravalls Claravalls

8 de gener de 2018, 20.27 h

No ho van demostrar pegant als nostres avis,nens i foten mà a les dones,aquestes bestioles de la policia nazional i guarra zivil.Son màquines de matar només a gent pacífica.Son assassins,criminals en potència és l'ADN de les rates franquistes.

No ens feu por...i ens la bufa i ens la sua la unidad de España us la podeu posar on us capità colla de miserables descelebrats.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//