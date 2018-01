Una 'Marató' o una quota mensual, iniciatives ciutadanes per salvar TV3 de la fallida econòmica

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 20:00 h

Tres joves engeguen un projecte per ajudar la televisió pública a reflotar

Redacció| "Una onada solidària d'idees per tal d'ajudar TV3 de totes les maneres possibles". Així defineixen els seus creadors la iniciativa 'Salvem TV3', des d'on tres joves catalans pretenen reflotar els comptes de la televisió pública, en greus problemes per l'increment de l'IVA i el descens de publicitat. I és que aquest any no ha estat gens fàcil per la cadena, que també s'ha convertit en un blanc recurrent dels atacs del bloc del 155 degut a la situació política a Catalunya.

Des de la xarxa, el projecte ja ha recopilat una cinquantena d'idees diferents: les més exitoses són celebrar una 'Marató' i destinar els diners que s'hi recullin a la cadena, pagar una quota mensual o anual per veure-la i obrir un compte per fer donatius. També destaca el suggeriment d 'informar la premsa internacional sobre la situació de TV3 i dur a terme una campanya de pressió mediàtica.



D'altra banda, la iniciativa s'ha unit a la recollida de signatures organitzada per la Plataforma per la Llengua per aconseguir la reciprocitat de tots els mitjans en català i fer arribar la petició a Europa i al manifest contra el control polític de TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN anunciat per l'Estat espanyol.



Segons expliquen els creadors, la idea és fer arribar a TV3 les propostes que tinguin més èxit i vehicular-les a través d'entitats com Òmnium o ANC.