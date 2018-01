'La Sexta' situa Puigdemont a la Catalunya Nord

Última actualització Dilluns, 8 de gener de 2018 20:45 h

Han localitzat una foto que ha penjat al seu compte d'Instagram

Redacció| En ple debat sobre si Carles Puigdemont tornarà del seu exili a Brussel·les per ser investit President després de la victòria independentista a les urnes el passat 21 de desembre, la cadena 'La Sexta' el situa a la Catalunya Nord. Segons diuen, estaria en una carretera que uneix el municipi de Molló amb el de Camprodon perquè ha penjat al seu compte d'Instagram -fa tres hores- una fotografia de la zona.

Els periodistes de 'La Sexta' titllen la imatge publicada per Puigdemont de "misteriosa" i "enigmàtica" i destaquen el títol "camins" (en referència a la cançó de 'Sopa de Cabra') que hi apareix. LaSexta ha buscat, fins i tot, la localització exacta de la carretera, sense tenir cap altra informació de Puigdemont que la que ell llança via xarxes socials. De moment, no està clar on és el President legítim, però sí que cada pasa que fa manté en alerta els espanyolistes.