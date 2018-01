La premsa recull la dificultat de la investidura de Puigdemont

El País: "El PP se marca como prioridad frenar a Ciudadanos".El Periódico: "El PDECat posa pegues al pla de Puigdemont".El Punt Avui: "Xoc per la investidura a distància de Puigdemont".La Razón: "El PP pide "decisions osadas" a Rajoy tras el caos en la AP-6".ABC: "El Gobierno lamenta los errores en el caos de la AP-6".El Mundo: "Fomento y la concesionaria se culpan del caos en la AP-6".I La Vanguardia: "L'Estat prestarà 15.000 milions més per a les pensions".

