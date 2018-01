La crisi catalana provoca a Espanya un gir a la dreta dels votants

On es veuen canvis importants és a Ciudadanos, que ha passat de tenir un 5,2 a un 5,6, en altres paraules, els seus votants s'han posicionat més a la dreta.

Des de El Español, apunten que aquest canvi podria ser provocat per la crisi política a Catalunya.

El triple empat que assenyala l'enquesta del digital dirigit per Pedro J. Ramírez demostra que el partit de Mariano Rajoy cau progressivament, Ciudadanos s'està disparant i el PSOE es manté en les mateixes xifres que el 2016.

