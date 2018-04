Un diari unionista assegura que la policia francesa i espanyola pacten una detenció de Puigdemont

Però els contactes amb França no són nous. Segons el digital, aquests van començar a produir-se quan JxCAT va plantejar que Puigdemont podria aparèixer en algun acte de campanya, justa abans de les eleccions del 21-D.Des d'aleshores, els contactes de la policia espanyola amb la francesa són freqüents i ben vius i depenen només que es restauri l'euroordre.

Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el Ene 8, 2018 at 8:10 PST

Aquest dimarts ha pujat a Instagram una imatge d'una carretera amb un títol "Camins". Es tracta de la carretera C-38, a la sortida del municipi de Camprodon, a la província de Girona, a poc més de 30 kilòmetres de la frontera amb França i una via molt utilitzada pels republicans que fugien a l'exili l'any 1939.

Tal com informa el mitjà, ja s'haurien produït converses entre el Govern francès i la cooperació és absoluta. Així, les autoritats franceses tramitarien de manera immediata l'euroordre i la culminarien amb la detenció de Puigdemont per posar-lo a disposició de la justícia espanyola.

