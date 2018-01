La inquietant saga familiar dels tres jutges que mantenen Junqueras a presó

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 11:00 h

Tots els jutges que han firmat la interlocutòria tenen ascendència relacionada amb l'època franquista

Gerard Sesé @gerardsese | La manca de separació de poders a l'Estat espanyol torna a fer-se evident. Ahir, el directe!cat us explicava que l'exjutge espanyol Elpidio José Silva narrava com el règim franquista es va mantenir dins del poder judicial espanyol evidenciant que la transició no va fer net del tot i va ser poc més que política. Ara, us expliquem els passats familiars dels tres jutges que han firmat la interlocutòria que manté Oriol Junqueras a presó.

Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Don Francisco Monterde Ferrer i Don Alberto Jorge Barreiro són els tres jutges del Tribunal Suprem que han firmat la interlocutòria amb data a 5 de gener que desestimava la petició d'excarceració d'Oriol Junqueras. Tres cognoms amb molt de pes durant el franquisme. Una ascendència familiar que posa de manifest que a l'Estat espanyol, el poder judicial podria estar en mans d'unes families "amb pedigrí" que dilapidarien la igualtat d'oportunitats per accedir a tals càrrecs i evidenciarien un possible caciquisme en la institució, tal com denunciava ahir l'exjutge espanyol Elpidio José Silva a Rac1 i ha recollit l'usuari de Twitter @AquestFrederic.

Pot ser decisiu el cognom en el procés de selecció d'un càrrec tan important com el de magistrat al Tribunal Suprem espanyol? Si l'Estat de dret acompleix totes les garanties, no ho hauria de ser perquè la plaça s'aconsegueix per meritocràcia i mitjançant unes oposicions severes. Però fixem-nos en aquest detall important: l'avi de l'actual jutge del TS, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, va ser també membre del TS durant el franquisme. Ell era Odón Colmenero Saa i va ser nomenat jutge del TS pel mateix Francisco Franco el 8 de novembre del 1945. I devia actuar bé a favor dels objectius de la dictadura, ja que el 1955 va rebre la Cruz de Honor San Raimundo de Peñafort . Una condecoració que encara avui s'atorga i que, entre altres càrrecs, la decisió del premi la decideix l'arquebisbe de Toledo













Francisco Monterde Ferrer va ser vocal del Consell General del Poder Judicial d'Espanya entre 1996 i 2001, havent estat la seva candidatura per a aquesta funció proposada per la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM), i recolzada pel Partit Popular. Des de 2003 és magistrat de la Sala penal del Tribunal Suprem d'Espanya gràcies als vots del sector conservador del CGPJ. És proper a l'Opus Dei. Però el jutge encara té més lligams amb el PP. El seu fill, Francisco Monterde Cones, va ostentar un alt càrrec al País Valencià i fou nomenat director del parc natural d'Hoces del Cabriel pel Govern de Francisco Camps i mantingut per Alberto Fabra. Ara fixem-nos en la saga familiar que hi ha un detall cridaner: també el seu avi va ser jutge espanyol i fou Francisco Monterde Pastor. De fet, són 4 les generacions de la seva família que treballen i viuen de la justícia espanyola: l'avi (ja n'hem parlat), el seu pare, fiscal espanyol, dos germans advocats igual que el seu fill, l'alt càrrec valencià gràcies al PP.









Don Alberto Jorge Barreiro, és un jutge carregat de jurisprudència polèmica. Un dels casos més rellevants va ser el cas Gürtel o la condemna a l'exjutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón. Sobre el primer cas, la Cadena SER va denunciar que Jorge Barreiro treballava com a professor associat al departament dirigit per Gonzalo Rodríguez Mourullo, advocat del presumpte número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Però seguint en la investigació de la saga familiar dels jutges, cal destacar que el pare de Alberto Jorge, Ángel Jorge Echeverri, va ser el rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la i que, durant el seu mandat, va nomenar Francisco Franco com a doctor Honoris Causa de la universitat l'any 1965.

