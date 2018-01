L'Estat recompensa de Moragas amb un 60% més de sou per la gestió antiprocés

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 14:00 h

L'ex cap de gabinet de Mariano Rajoy se'n va a fer d'Ambaixador a la Representació Permanent d'Espanya davant les Nacions Unides

Redacció | L'ex cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, s'ha acomiadat de La Moncloa amb un nou destí: l'ambaixada davant de les Nacions Unides a Nova York. Fins ara la seva feina com a cap de Gabinet del president del Gobierno li havia permès estar entre els millor pagats de La Moncloa.

Segons dades del Portal de Transparencia que recull el portal Periodista Digital, Moragas va cobrar el 2016 un total de 119.622 euros bruts, gairebé 40.000 que els 81.744 que va percebre el mateix Mariano Rajoy.

Ara bé, en el seu lloc nou de feina com a Ambaixador a la Representació Permanent d'Espanya davant de les Nacions Unides, el sou no està gens malament.



El seu predecessor, Román Oyarzun va cobrar més de 200.000 euros per aquest mateix lloc de feina l'any passat, segons dades obtingudes per Sueldos Públicos i recollides pel mateix portal informatiu. Oyarzun va ser un dels 18 diplomàtics que va guanyar més de 200.000 euros el 2016.

