La caverna filtra la decisió del TS abans que declarin els Jordis i Forn

Una vegada més, doncs, la caverna s'avança a la decisió dels magistrats i dicta sentència, sigui per pressionar o perquè s'ha filtrat la decisió que haurà de prendre Pablo Llarena. Fins i tot, s'atreveix a discernir sobre els motius que donarà el jutge: no preveu deixar-los lliures perquè considera que són peces fonamentals en l'estratègia que va culminar a la ruptura unilateral.

El diari digital espanyol de profund tarannà unionista, El Confidencial, s'avança a la justícia espanyola i publica la decisió del Tribunal Suprem posant de manifest que no s'està jutjant ni investigant els presos polítics sinó que se'ls està, directament, castigant. "L'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn i els líders de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, no sortiran de presó aquesta setmana, malgrat les esperances posades pels acusats en la propera declaració voluntària" diu textualment.

