El Gobierno se salta la seva pròpia llei per amagar la política exterior espanyola

Les relacions espanyoles amb Trump i Turquia

Mentre el Gobierno s'excusa apuntant a "raons de procediment", el portaveu d'Exteriors de Podemos, Pablo Bustinduy, ha denunciat a 'Público' que la seva actitud "exemplifica la manca de transparència en l'elaboració de la política exterior espanyola".Segons ell, l'Executiu de Rajoy "furta una eina al Poder Legislatiu, al Parlament, per exercir la seva funció de controlar l'executiu". Bustinduy reclama "una acció exterior més formal, més transparent i més participada ".Segons ha explicat un portaveu del Ministeri d'Exteriors espanyol a 'Público', l'informe del 2016 (que s'hauria d'haver presentat aquest 2017) encara s'ha de sotmetre a la votació del Consell de Política Exterior, per a ser aprovat després pel Consell de Ministres i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Un retard que -diu Podemos- es tradueix en el fet que, els darrers dos anys, l'Estratègia d'Acció Exterior d'Espanya "no es correspon amb el que planteja el document": per exemple, el suport espanyol als Estats Units de Trump o les relacions estratègiques entre l'Estat i l'autoritarisme turc s'estan duent a terme sense cap tipus d'explicacions ni control parlamentari.