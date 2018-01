Així omplen les 2,5 hores setmanals de teletreball els funcionaris andalusos

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 16:00 h

La Junta de Andalusia volia reduir la jornada a 35 hores

Gerard Sesé @gerardsese | Susana Díaz volia reduir la jornada laboral dels funcionaris andalusos, més de 250.000, a 35 hores. La mesura no va prosperar perquè el Tribunal Constitucional espanyol va anul·lar el decret per inconstitucional. Però, feta la llei, feta la trampa i la Junta d'Andalusia es va empescar que a la jornada de 35 hores s'hi afegirien 2 hores i mitja de teletreball. Aquestes són algunes de les activitats permeses per a omplir-les.

A partir d'ahir dilluns, els funcionaris andalusos (menys els que depenen de l'Estat, com els de justícia o els de docència, per decisió de la mateixa Junta d'Andalusia) faran 2,5 hores de teletreball, és a dir, que no cal que vagin a la feina. Justament ahir mateix, tal com han publicat diferents diaris espanyols, el govern andalús va fer públic el catàleg d'activitats que comptabilitzen com a temps treballat fora de l'horari presencial al personal.

Què poden fer?

Convaliden hores de feina cursos de mindfulness (que computa com 30 hores de treball) o cursets sobre lideratge personal (que convalida per 18 hores). Al catàleg hi ha també activitats formatives com un curs de meditació d'arrels budistes 'new age' o unes classes d'autoajuda anomenades "aprenent a ser el teu propi líder en la feina".

També hi ha la possibilitat de fer un taller de "llenguatge clar per comprendre i fer-nos entendre" (10 hores de treball ) o "descomptes aplicables a la nòmina de la Junta d'Andalusia" (60 hores, més que una setmana normal de treball presencial). També destaquen altres cursos aparentment més seriosos com el de "Gestió dels Programes de Fons Europeus a Andalusia" (18 hores) o "Règim jurídic del personal al servei de l'Administració de la Junta d'Andalusia" (40 hores de treball).

