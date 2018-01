Docents per la República convoca concentracions de suport a l'escola catalana i contra la repressió

Última actualització Dimarts, 9 de gener de 2018 18:00 h

La plataforma s'ha organitzat al costat dels CDR en una desena de poblacions

Redacció | La plataforma Docents per la República (DxR) i els Comitès de Defensa de la república (CDR Catalunya) convoquen aquest dimecres concentracions a una desena de poblacions com Vic, Girona, Manresa o Reus per donar suport al model d'escola catalana i denunciar la repressió que viuen els mestres i professors actualment.

Els actes coincideixen amb l'aniversari del naixement de Francesc ferrer i Guàrdia, pedagog perseguit per adoctrinar infants i afusellat per l'estat espanyol l'octubre de 1909, i volen donar a conèixer que la censura i l'autocensura comencen a ser una realitat a les escoles així com les denúncies falses.



Així ho ha explicat un dels portaveus de DxR que ha recalcat que tant els CDR com els DxR s'ofereixen com a espais per a què els docents puguin explicar els seus casos i rebre més suport que el que ofereix el Departament d'Ensenyament.





Aquest dimecres, concentracions a diferents poblacions de Catalunya per defensar els nostres docents davant la repressió actual, coincidint amb l'aniversari del naixement de #FerreriGuàrdia10G #StopRepressióDocents pic.twitter.com/cvSY3H9WHy — Docents x República (@DocentsxRep) 8 de gener de 2018 Durant els actes programats a Vic, Girona, La Bisbal d'Empordà, Manresa, Reus, Valls, Granollers, Igualada, Lleida i Terrassa es llegirà un manifest comú de forma simultània a partir de les 7 de la tarda per fer palès al suport als docents, després dels casos com el de Sant Andreu de la Barca, amb mestres investigats per uns suposats comentaris despectius contra la policia arran de les càrregues de l'1-O.

